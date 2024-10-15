Происшествия 15.10.2024 в 10:25
В Бурятии автомобиль переехал лежащего на дороге пешехода
Мужчина скончался на месте
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло поздним вечером 13 октября на автодороге Улан-Удэ - Кяхта в 8 км от поселка Иволгингск. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 33-летний водитель автомобиля «Хонда Фрид», ехавший со стороны Кяхты, переехал 49-летнего пешехода, который лежал на проезжей части. В результате наезда пешеход от полученных травм погиб на месте.
Фото: «Номер один»
Фото: «Номер один»
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