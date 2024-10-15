В Бурятии автомобиль переехал лежащего на дороге пешехода

ДТП произошло поздним вечером 13 октября на автодороге Улан-Удэ - Кяхта в 8 км от поселка Иволгингск. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 33-летний водитель автомобиля «Хонда Фрид», ехавший со стороны Кяхты, переехал 49-летнего пешехода, который лежал на проезжей части. В результате наезда пешеход от полученных травм погиб на месте.Фото: «Номер один»