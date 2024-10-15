Происшествия 15.10.2024 в 11:46

Погибшему на СВО росгвардейцу из Бурятии открыли мемориальную доску

Посмертно ему вручили Орден Мужества
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Погибшему на СВО росгвардейцу из Бурятии открыли мемориальную доску

Накануне в Бичурском районе Бурятии состоялось торжественное открытие мемориальной доски сотруднику ОМОН «Кречет» Управления Росгвардии. 28-летний сержант полиции Николай Авдеев погиб на СВО и посмертно был награжден Орденом Мужества.

Мемориальная доска установлена на здании Бичурской средней школы № 1, в которой учился росгвардеец. Отдать дань памяти и уважения его подвигу собрались мама героя и его близкие, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Бичурскому району, ОМОН «Кречет» Управления Росгвардии, представители местной власти и общественных объединений, военного комиссариата, педагоги, ученики школы и односельчане.

Участники митинга возложили к мемориальной плите живые цветы и почтили память Николая Авдеева минутой молчания.

Николай Авдеев родился 14 октября 1996 года в селе Бичура, здесь же в 2014 году окончил Бичурскую СОШ № 1. После армии проходил службу в отделении вневедомственной охраны Росгвардии по Бичурскому району, затем в ОМОН «Кречет» Управления Росгвардии по РБ.

В 2022 году в составе тактической группы выполнял служебно-боевые задачи в Луганской Народной Республике. 22 июля 2022 года погиб при обстреле вооруженными силами Украины, получив множественные осколочные ранения, не совместимые с жизнью.

Награжден Орденом Мужества (посмертно).

Фото:  Росгвардия Бурятии

Теги
СВО погибшие

Все новости

Погибшему на СВО росгвардейцу из Бурятии открыли мемориальную доску
15.10.2024 в 11:46
В селе Гусиное озеро построили новую систему централизованного водоснабжения
15.10.2024 в 11:44
В Улан-Удэ закроют еще один участок дороги на Смолина
15.10.2024 в 11:24
За два месяца в Бурятии разоблачили 16 таксистов-нелегалов
15.10.2024 в 11:13
Катамараны из Северобайкальска в Иркутск запустят в 2026 году
15.10.2024 в 11:10
Отпуск по уходу за ребенком становится популярным среди мужчин Бурятии
15.10.2024 в 10:43
Трупы жителей Бурятии обнаружили в лодке в Охотском море
15.10.2024 в 10:31
В Бурятии автомобиль переехал лежащего на дороге пешехода
15.10.2024 в 10:25
В Бурятии сельчан будут бесплатно возить до столичной больницы и обратно
15.10.2024 в 09:59
В столице Монголии городской совет возглавил 39-летний юрист
15.10.2024 в 09:56
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 октября

Читайте также
Трупы жителей Бурятии обнаружили в лодке в Охотском море
Они уехали путешествовать и пропали два месяца назад
15.10.2024 в 10:31
В Бурятии автомобиль переехал лежащего на дороге пешехода
Мужчина скончался на месте
15.10.2024 в 10:25
В Бурятии школьный автобус врезался в дерево
В аварии пострадала находившаяся в салоне учительница
15.10.2024 в 09:47
Жительница Бурятии получила пять ударов ножом, но смогла спастись
На женщину в ходе пьянки напал родственник
15.10.2024 в 09:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru