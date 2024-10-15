Погибшему на СВО росгвардейцу из Бурятии открыли мемориальную доску

Накануне в Бичурском районе Бурятии состоялось торжественное открытие мемориальной доски сотруднику ОМОН «Кречет» Управления Росгвардии. 28-летний сержант полиции Николай Авдеев погиб на СВО и посмертно был награжден Орденом Мужества.

Мемориальная доска установлена на здании Бичурской средней школы № 1, в которой учился росгвардеец. Отдать дань памяти и уважения его подвигу собрались мама героя и его близкие, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Бичурскому району, ОМОН «Кречет» Управления Росгвардии, представители местной власти и общественных объединений, военного комиссариата, педагоги, ученики школы и односельчане.

Участники митинга возложили к мемориальной плите живые цветы и почтили память Николая Авдеева минутой молчания.

Николай Авдеев родился 14 октября 1996 года в селе Бичура, здесь же в 2014 году окончил Бичурскую СОШ № 1. После армии проходил службу в отделении вневедомственной охраны Росгвардии по Бичурскому району, затем в ОМОН «Кречет» Управления Росгвардии по РБ.

В 2022 году в составе тактической группы выполнял служебно-боевые задачи в Луганской Народной Республике. 22 июля 2022 года погиб при обстреле вооруженными силами Украины, получив множественные осколочные ранения, не совместимые с жизнью.

Награжден Орденом Мужества (посмертно).

Фото: Росгвардия Бурятии