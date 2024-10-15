Происшествия 15.10.2024 в 12:45

Пенсионерку из Бурятии развели липовые сотрудники «Энергосбыта»

С обманутой женщины они поимели более 800 тысяч
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Текст: Елена Кокорина
Пенсионерку из Бурятии развели липовые сотрудники «Энергосбыта»

66-летняя жительница Иволгинского района Бурятии попалась на уловки мошенников и лишилась крупной суммы денег. Аферисты представились ей сотрудниками «Энергосбыта» и убедили скачать приложение на телефон.

14 октября она обратилась в полицию Иволгинского района.

- Пенсионерка рассказала, что днем ей поступил звонок и на экране высветилось «Энергосбыт». Звонивший сказал, что необходимо обновить её мобильное приложение по учёту и оплате электроэнергии, так как старое уже устарело. Поверив собеседнику, она по его наводке скачала программу. Около получаса шло скачивание, а затем экран ее мобильного устройства стал чёрным, появилась надпись «загрузка». Отключить звонок в мессенджере не выходило, собеседник молчал, а телефон ни на что не реагировал, - рассказали в МВД республики.

Позднее, когда гаджет снова заработал, сельчанка обнаружила, что все банковские приложения открыты, и поняла, что это проделки мошенников.
Сбросив звонок афериста, она стала звонить на горячую линию банков, но на её счетах уже отсутствовали накопления в сумме 198 тысяч рублей, оформлен кредит на 634 тысячи рублей, а около 400 тысяч рублей из них уже были потрачены и переведены на иные счета.
Возбуждено уголовное дело.

- Предупреждаем, что мошенничества под предлогом установки мобильного приложения учета и оплаты электроэнергии, а также замены электросчетчика одни из самых распространенных. Скачивая по наводке злоумышленников такую программу или сообщая коды из смс вы открываете им доступ к распоряжению вашими средствами. Будьте бдительны, - предостерегают в полиции.

Фото: Loon.site

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