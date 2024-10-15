В Улан-Удэ задержан 18-летний вымогатель

Полиция Улан-Удэ задержала 18-летнего рэкетира. Парень из Иволгинского района вымогал деньги у сверстника.Как сообщили в МВД Бурятии, о совершенных преступлениях мать потерпевшего узнала, когда сотрудники банка позвонили ей на счет задолженности по кредитам, оформленным на имя сына. Как выяснилось впоследствии, два займа общей суммой в 36 тысяч рублей появились у молодого человека после общения с 18-летним незнакомцем.В первый раз потерпевший увидел его около торгового центра в Улан-Удэ 24 июня. Парень подошел познакомиться, а затем стал требовать помочь «закрыть долг на карте своему другу». Улан-удэнец сначала ответил отказом, но затем под угрозой расправы передал свой гаджет вымогателю. Тот оформил на его имя кредит на 25 тысяч рублей. Вместе они прошли до банкомата, где потерпевший обналичил и отдал рэкетиру деньги.Спустя более полумесяца улан-удэнец в центре города вновь встретил обидчика и спросил его о возврате денег. Однако результатом общения стал еще один оформленный на его имя кредит — на этот раз на 11 тысяч рублей.«Похищенные деньги злоумышленник потратил. Он обучается в колледже, ранее к уголовной ответственности не привлекался. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД.Фото: pixabay.com