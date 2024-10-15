В Улан-Удэ подросток нахаляву приоделся на известном маркетплейсе

Получив на пункте выдачи в Улан-Удэ заказанные через интернет одежду и обувь, 15-летний подросток сбежал не рассчитавшись. Позже выяснилось, что у парня просто не было денег, но модным быть жуть как хотелось.

Заявление о краже в пункте выдачи товаров популярного маркетплейса поступило в полицию города 13 октября.

- Забрав заказ, клиент зашёл в примерочную, и, пока работник обслуживала другого посетителя, скрылся с неоплаченным товаром. Ущерб составил более 24 тысяч рублей.

Уже через полтора часа 15-летний парень был замечен сотрудниками патрульно-постовой службы на одной из улиц города и с похищенными вещами доставлен в ОВД.

Он признался, что решился на кражу из-за отсутствия денег – в примерочной сложил заказанные одежду и обувь в рюкзак и ретировался, - рассказали в полиции республики.

Похищенное у подростка изъяли. Он обучается в одном из техникумов Улан-Удэ и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site