Происшествия 15.10.2024 в 15:30

В Улан-Удэ подросток нахаляву приоделся на известном маркетплейсе

Он сбежал из пункта выдачи с заказанной одеждой
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ подросток нахаляву приоделся на известном маркетплейсе

Получив на пункте выдачи в Улан-Удэ заказанные через интернет одежду и обувь, 15-летний подросток сбежал не рассчитавшись. Позже выяснилось, что у парня просто не было денег, но модным быть жуть как хотелось.

Заявление о краже в пункте выдачи товаров популярного маркетплейса поступило в полицию города 13 октября.

 - Забрав заказ, клиент зашёл в примерочную, и, пока работник обслуживала другого посетителя, скрылся с неоплаченным товаром. Ущерб составил более 24 тысяч рублей.
Уже через полтора часа 15-летний парень был замечен сотрудниками патрульно-постовой службы на одной из улиц города и с похищенными вещами доставлен в ОВД.
Он признался, что решился на кражу из-за отсутствия денег – в примерочной сложил заказанные одежду и обувь в рюкзак и ретировался, - рассказали в полиции республики.

Похищенное у подростка изъяли. Он обучается в одном из техникумов Улан-Удэ и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Возбуждено уголовное дело.

Фото:  loon.site

 

 

Теги
кража

Все новости

В Бурятии расскажут о социальном предпринимательстве
15.10.2024 в 16:32
Игорь Шутенков решил снова поработать мэром
15.10.2024 в 16:24
В Бурятии в память о погибших лесниках проводится футбольный турнир
15.10.2024 в 16:15
40-летний мужчина пропал в Бурятии
15.10.2024 в 16:09
В Улан-Удэ подросток нахаляву приоделся на известном маркетплейсе
15.10.2024 в 15:30
В Улан-Удэ приводят в порядок базу «Городских маршрутов»
15.10.2024 в 15:05
В Улан-Удэ задержан 18-летний вымогатель
15.10.2024 в 14:54
В Бурятии вернули тепло в дома жителей Ильинки
15.10.2024 в 14:25
В Улан-Удэ 52 тысячи жителей Левого берега получат доступ к качественной воде
15.10.2024 в 14:11
«Мы ждали чуда, и оно произошло!»
15.10.2024 в 13:46
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 октября

Читайте также
40-летний мужчина пропал в Бурятии
Житель села Старая Курба исчез 4 октября
15.10.2024 в 16:09
В Улан-Удэ задержан 18-летний вымогатель
Угрожая расправой, он заставил сверстника оформить кредиты, а деньги забрал себе
15.10.2024 в 14:54
«Мы ждали чуда, и оно произошло!»
Родственники пропавших в море жителей Бурятии до последнего не теряли надежды
15.10.2024 в 13:46
Пенсионерку из Бурятии развели липовые сотрудники «Энергосбыта»
С обманутой женщины они поимели более 800 тысяч
15.10.2024 в 12:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru