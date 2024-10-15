40-летний мужчина пропал в Бурятии

В Бурятии разыскивают 40-летнего жителя села Старая Курба Заиграевского района Виктора Рютина. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина пропал 4 октября.Приметы: рост 186 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.Был одет, предположительно, в зелёную футболку, тёмно-зелёные камуфлированные брюки, серые кроссовки. С собой имел белый пакет-майку.Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего мужчины, просят позвонить на телефон горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или на номер 112. Также для его поисков требуется помощь добровольцев.