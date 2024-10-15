Происшествия 15.10.2024 в 16:09

40-летний мужчина пропал в Бурятии

Житель села Старая Курба исчез 4 октября
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Текст: Андрей Константинов
40-летний мужчина пропал в Бурятии
В Бурятии разыскивают 40-летнего жителя села Старая Курба Заиграевского района Виктора Рютина. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина пропал 4 октября.
 
Приметы: рост 186 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.  
 
Был одет, предположительно, в зелёную футболку, тёмно-зелёные камуфлированные брюки, серые кроссовки. С собой имел белый пакет-майку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего мужчины, просят позвонить на телефон горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или на номер 112. Также для его поисков требуется помощь добровольцев.
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