На трассе в Бурятии прицеп грузовика долбанул по микроавтобусу

Столкновение большегруза с микроавтобусом «Мерседес», ехавшим по маршруту №347 из Улан-Удэ в Татаурово, произошло вчера вечером в Прибайкальском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, авария случилась на перевале «Мадрик» в 3-х километрах от села Еловка. По предварительным данным, микроавтобус по касательной задело ушедшим в занос прицепом встречного грузовика. Микрик получил повреждения, однако удержался на трассе и не перевернулся.







Всего в салоне вместе с водителем находилось 16 человек. По данным МЧС Бурятии, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 4 пассажира. По сообщению прокуратуры, медицинская помощь потребовалась лишь двум пассажирам. Один из них - 72-летний мужчина - был госпитализирован.Сотрудники Госавтоинспекции сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия. Ход и результаты проверки контролирует прокуратура.Фото: ГИБДД Бурятии