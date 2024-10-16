Происшествия 16.10.2024 в 09:18
На трассе в Бурятии прицеп грузовика долбанул по микроавтобусу
В аварии пострадали несколько человек
Текст: Андрей Константинов
Столкновение большегруза с микроавтобусом «Мерседес», ехавшим по маршруту №347 из Улан-Удэ в Татаурово, произошло вчера вечером в Прибайкальском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, авария случилась на перевале «Мадрик» в 3-х километрах от села Еловка. По предварительным данным, микроавтобус по касательной задело ушедшим в занос прицепом встречного грузовика. Микрик получил повреждения, однако удержался на трассе и не перевернулся.
Всего в салоне вместе с водителем находилось 16 человек. По данным МЧС Бурятии, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 4 пассажира. По сообщению прокуратуры, медицинская помощь потребовалась лишь двум пассажирам. Один из них - 72-летний мужчина - был госпитализирован.
Сотрудники Госавтоинспекции сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия. Ход и результаты проверки контролирует прокуратура.
Фото: ГИБДД Бурятии
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