Жительницу Бурятии будут судить за расправу над сожителем

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимой жительницы Заиграевского района, обвиняемой в убийстве.Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемая проживала вместе с сожителем в поселке Онохой. 9 августа дома вместе со знакомыми они распивали спиртное. Позже на фоне алкогольного опьянения между сожителями произошла потасовка. В её ходе женщина схватила нож и нанесла несколько ударов по шее и руке мужчины. От полученных ран тот скончался на месте. После расправы женщина пыталась скрыться, но ее задержали полицейские, которых вызвали собутыльники жертвы. Сельчанку взяли под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Следственный комитет Бурятии