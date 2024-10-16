Происшествия 16.10.2024 в 09:30
Жительницу Бурятии будут судить за расправу над сожителем
Сельчанка всадила нож в шею мужчины
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимой жительницы Заиграевского района, обвиняемой в убийстве.
Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемая проживала вместе с сожителем в поселке Онохой. 9 августа дома вместе со знакомыми они распивали спиртное. Позже на фоне алкогольного опьянения между сожителями произошла потасовка. В её ходе женщина схватила нож и нанесла несколько ударов по шее и руке мужчины. От полученных ран тот скончался на месте. После расправы женщина пыталась скрыться, но ее задержали полицейские, которых вызвали собутыльники жертвы. Сельчанку взяли под стражу.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: «Следственный комитет Бурятии
Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемая проживала вместе с сожителем в поселке Онохой. 9 августа дома вместе со знакомыми они распивали спиртное. Позже на фоне алкогольного опьянения между сожителями произошла потасовка. В её ходе женщина схватила нож и нанесла несколько ударов по шее и руке мужчины. От полученных ран тот скончался на месте. После расправы женщина пыталась скрыться, но ее задержали полицейские, которых вызвали собутыльники жертвы. Сельчанку взяли под стражу.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: «Следственный комитет Бурятии
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