Происшествия 16.10.2024 в 09:43
18-летняя студентка погибла под камнепадом на Алтае
Поход организовала секция горного туризма НГУ
Текст: КП-Новосибирск
Студентка из Бердска 18-летняя Маргарита Ш. погибла в Республике Алтай под камнепадом. Как сообщает КП-Новосибирск, трагедия произошла 14 октября в районе устья реки Кысхыштубег Улаганского района. В группе было 12 туристов, большинство из них - студенты Новосибирского госуниверситета и других вузов, они заранее зарегистрировали маршрут в МЧС. Выдвинулись в поход, который организовала секция горного туризма НГУ, 13 октября.
- Поход второй категории сложности. Примерные даты – 13–20 октября. Район – Алтай, заезд на личных автомобилях. Бюджет похода приблизительно 15 тысяч рублей с человека. Для участия в походе принадлежность к НГУ не требуется, важна только мотивация и хорошая физическая форма. Обязательным условием является посещение технических и беговых тренировок. Если у вас нет необходимого для похода личного снаряжения, то его можно взять на складе секции, - говорилось в описании похода.
Студенты вместе с наставниками должны были пройти от населенного пункта Акташ до Курая через перевалы. От села туристы успели отойти всего на 10 километров, когда попали под обвал камней. 18-летнюю девушку из Бердска спасти не удалось.
Известно, что Маргарита занималась туризмом и альпинизмом с 3 класса. Девочка горела этим хобби, с огромным удовольствием ходила в горы.
- Она была хрупкой и одновременно сильной, очень красивая девочка. В 16 лет она стала кандидатом в мастера спорта по спортивному туризму, в 17 лет Рита выполнила третий взрослый разряд по альпинизму. Мы вместе с ней участвовали в первенстве России по спортивному туризму. Ездили еще на Актру в Горном Алтае, и там Рита занималась альпинизмом, - рассказал тренер Маргариты.
В 2024 году Рита закончила школу. В конце июня ее наградили медалью «За особые успехи в учении» I степени. Девушка поступила в НГУ и училась на первом курсе факультета естественных наук.
Сейчас туристов эвакуируют сотрудники МЧС. СК Республики Алтай начал по факту смерти девушки проверку.
- При доставлении тела погибшей девушки оно будет направлено следователями в экспертное учреждение для производства судебной медицинской экспертизы, - уточнили в ведомстве.
- Поход второй категории сложности. Примерные даты – 13–20 октября. Район – Алтай, заезд на личных автомобилях. Бюджет похода приблизительно 15 тысяч рублей с человека. Для участия в походе принадлежность к НГУ не требуется, важна только мотивация и хорошая физическая форма. Обязательным условием является посещение технических и беговых тренировок. Если у вас нет необходимого для похода личного снаряжения, то его можно взять на складе секции, - говорилось в описании похода.
Студенты вместе с наставниками должны были пройти от населенного пункта Акташ до Курая через перевалы. От села туристы успели отойти всего на 10 километров, когда попали под обвал камней. 18-летнюю девушку из Бердска спасти не удалось.
Известно, что Маргарита занималась туризмом и альпинизмом с 3 класса. Девочка горела этим хобби, с огромным удовольствием ходила в горы.
- Она была хрупкой и одновременно сильной, очень красивая девочка. В 16 лет она стала кандидатом в мастера спорта по спортивному туризму, в 17 лет Рита выполнила третий взрослый разряд по альпинизму. Мы вместе с ней участвовали в первенстве России по спортивному туризму. Ездили еще на Актру в Горном Алтае, и там Рита занималась альпинизмом, - рассказал тренер Маргариты.
В 2024 году Рита закончила школу. В конце июня ее наградили медалью «За особые успехи в учении» I степени. Девушка поступила в НГУ и училась на первом курсе факультета естественных наук.
Сейчас туристов эвакуируют сотрудники МЧС. СК Республики Алтай начал по факту смерти девушки проверку.
- При доставлении тела погибшей девушки оно будет направлено следователями в экспертное учреждение для производства судебной медицинской экспертизы, - уточнили в ведомстве.
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