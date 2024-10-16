Любитель парфюма в Улан-Удэ среди бела дня обокрал магазин

В Улан-Удэ разыскивают мужчину, укравшего в минувшие выходные из магазина два флакона духов. Аромат парфюма так пленил любителя флёра, что он не задумываясь положил его в свой пакет. Правда спустя пару минут, туда же отправилась и вторая коробка духов, которая приглянулась ему, по всей видимости, уже своей ценой.

- Днем 12 октября, находившийся в магазине парфюмерии мужчина, совершил кражу двух парфюмов. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей. Его приметы: европейской внешности, на вид около 50 лет, рост около 170 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в коричневые кепку и куртку, темные штаны. При себе имел пакет черного цвета, - рассказали в полиции республики.

При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении просят сообщить по телефонам 21-02-02.

Фото: скриншот видео полиции Бурятии