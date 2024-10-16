В Бурятии из-за детской шалости загорелся дом

15 октября в поселке Таксимо Муйского района произошел пожар в двухквартирном жилого доме. К месту происшествия выдвинулись подразделения 7-го Муйского отряда ГПС РБ.«Прибывшие пожарные потушили возгорание в одной из комнат на втором этаже менее чем за час. Пострадавших нет: до прибытия огнеборцев из дома самостоятельно эвакуировались 4 человек, включая 3 детей. В результате пожара огнем повреждены потолочные перекрытия, стена и оконный проем в квартире на общей площади 20 кв.м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Как уточнили в агентстве, причиной возгорания стала детская шалость с огнем.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС