В Бурятии «буханка» вспыхнула на ходу

За минувшие сутки огнеборцы Бурятии потушили 16 пожаров. Как сообщили в МЧС, помимо домов и надворных построек горел также и транспорт. Так, в Прибайкальском районе на федеральной трассе «Байкал» прямо на ходу вспыхнул автомобиль УАЗ-«буханка». Возгорание произошло в моторном отсеке машины, предположительно, из-за короткого замыкания.







А в Кяхтинском районе загорелся прицеп большегруза. Там причиной пожара также могла стать неисправность электрооборудования. К счастью, в этих происшествиях люди не пострадали.Фото: МЧС Бурятии