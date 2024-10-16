Происшествия 16.10.2024 в 13:54

В Бурятии «буханка» вспыхнула на ходу

А у грузовика загорелся прицеп
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии «буханка» вспыхнула на ходу
За минувшие сутки огнеборцы Бурятии потушили 16 пожаров. Как сообщили в МЧС, помимо домов и надворных построек горел также и транспорт. Так, в Прибайкальском районе на федеральной трассе «Байкал» прямо на ходу вспыхнул автомобиль УАЗ-«буханка». Возгорание произошло в моторном отсеке машины, предположительно, из-за короткого замыкания.


А в Кяхтинском районе загорелся прицеп большегруза. Там причиной пожара также могла стать неисправность электрооборудования. К счастью, в этих происшествиях люди не пострадали.

Фото: МЧС Бурятии
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