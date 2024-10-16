Происшествия 16.10.2024 в 14:29

В Бурятии доверчивую сельчанку облапошили на полмиллиона рублей

Мошенницу сейчас ищет полиция
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии доверчивую сельчанку облапошили на полмиллиона рублей
15 октября в полицию Тарбагатайского района с заявлением о мошенничестве обратилась 46-летняя местная жительница. Сельчанка потеряла около 550 тысяч рублей, поверив аферистке.

Как рассказали в МВД Бурятии, 20 сентября приятель познакомил сельчанку с женщиной, которая рассказала о возможности сверхдоходного заработка в одной из букмекерской контор. Якобы, сама она, установив их приложение, выиграла 38 миллионов рублей. В этом же направлении новая знакомая предложила поработать и потерпевшей. Та, согласилась и перевела на указанные счета 60 тысяч рублей.

Уже спустя пару минут новоиспеченная приятельница сообщила об успехе - по её словам, сельчанка выиграла на ставках 14 тысяч рублей. Для пущей убедительности аферистка даже перечислила сумму выигрыша ей на счет.

Затем доверчивая женщина «выиграла» уже 1,7 млн. рублей. Чтобы их «вывести», требовалось внести на счет приложения 100 тысяч рублей, что она и сделала. После для «вывода» уже 6 млн. рублей понадобились 250 тысяч рублей, которые потерпевшая заняла у брата. В дальнейшем последовала еще серия переводов мошеннице на общую сумму 349 тысяч рублей. Сельчанка, наверное, перевела бы еще больше, но ее карту заблокировала служба безопасности банка.

«Личность злоумышленницы установлена, ведётся её розыск. Выясняются все обстоятельства случившегося. Известно, часть средств она вернула потерпевшей», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»

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