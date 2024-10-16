Происшествия 16.10.2024 в 15:01
Пропавший в Бурятии мужчина был сотрудником улан-удэнского «Водоканала»
Его безуспешно ищут уже который день
Текст: Андрей Константинов
40-летний житель села Старая Курба Заиграевского района Виктор Рютин, который пропал 4 октября, был сотрудником «Водоканала» в Улан-Удэ. Об этом сегодня сообщили на предприятии.
Известно, что 4 октября мужчина ушел из дома, после чего о его судьбе ничего не известно.
«В общей сложности пройдено 250 км, поле и лес. Делали прочес территории, осмотрели каждый метр, нашли несколько артефактов. Надеемся, что это поможет в дальнейшем поиске», - рассказали на предприятии.
Фото: «Водоканал»
Известно, что 4 октября мужчина ушел из дома, после чего о его судьбе ничего не известно.
Вчера сотрудники «Водоканала» совместно с полицией и добровольцами «Лизы Алерт» выезжали на поиски коллеги в Заиграевский район.
«В общей сложности пройдено 250 км, поле и лес. Делали прочес территории, осмотрели каждый метр, нашли несколько артефактов. Надеемся, что это поможет в дальнейшем поиске», - рассказали на предприятии.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или на номер 112.
Фото: «Водоканал»
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