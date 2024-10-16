Пропавший в Бурятии мужчина был сотрудником улан-удэнского «Водоканала»

Вчера сотрудники «Водоканала» совместно с полицией и добровольцами «Лизы Алерт» выезжали на поиски коллеги в Заиграевский район.







Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или на номер 112.



