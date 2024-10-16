Лицо и уши жителя Бурятии пострадали на пожаре

Минувшей ночью в СНТ «Солнечный» Заиграевского района произошел пожар в летнем доме. К месту вызова были направлены подразделения сразу нескольких пожарных частей.«На момент прибытия пожарных летний дом был полностью охвачен огнём, существовала угроза его распространения на жилой дом. Пожарные подразделения не допустили переход огня, потушив возгорание менее чем за два часа на площади 20 кв.м. Также в ходе тушения огнеборцы обнаружили 4 газовых баллона, которые оперативно эвакуировали», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате пожара ожоги лица и ушей 1-2 степени получил 66-летний мужчина. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС