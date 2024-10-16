Сельчанин в Бурятии украл два трактора из ограды своих родственников

Приехав из Улан-Удэ в село, чтобы проведать свой дом, хозяйка не обнаружила в нем двух тракторов, общей стоимостью 660 тысяч рублей. Она обратилась в полицию, но никак не ожидала, что вором окажется ее 68-летний родственник.

- Женщина приехала в район проверить доставшийся ей в наследство дом. Когда на место происшествия для производства осмотра и выяснения обстоятельств прибыла следственно-оперативная группа, подозреваемый явился и выдал себя сам. Им оказался 68-летний сельчанин – общий с умершим владельцем дома родственник потерпевшей, с которым она давно не поддерживала родственных отношений.

Он признался, что в связи с длительным отсутствием претендентов на имущество он решил продать два трактора знакомому из того же села, проживающему в столице Бурятии. Вместе они выгнали их из ограды и гаража, после чего покупатель перегнал их в дом матери в том же селе, - рассказали в полиции республики.

Ранее к уголовной ответственности подозреваемый не привлекался. Подрабатывает на водоколонке. Возбуждено уголовное. В ближайшее время похищенное имущество будет изъято.

Фото: loon.site