Происшествия 16.10.2024 в 16:52
Авария в районе Бурятии оставила без воды школы и детские сады
В селе Тункинского района прорвало трубопровод
Текст: Елена Кокорина
Сегодня, 16 октября, в селе Кырен Тункинского района прорвало трубопровод. Авария оставила без водоснабжения две школы и два детских сада.
- Аварийное отключение произошло до обеда в селе Кырен. Без холодного водоснабжения по причине прорыва трубопровода остались две школы и два детских сада. Вопрос с подвозом воды и горячего питания был решен. В устранении аварии была задействована бригада МАУ «Служба ЖКХ» из 9 человек и трех единиц техники, - пишут в районной группе «Тунка-инфо. 24/7».
Фото:loon.site
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