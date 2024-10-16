Авария в районе Бурятии оставила без воды школы и детские сады

Сегодня, 16 октября, в селе Кырен Тункинского района прорвало трубопровод. Авария оставила без водоснабжения две школы и два детских сада.

- Аварийное отключение произошло до обеда в селе Кырен. Без холодного водоснабжения по причине прорыва трубопровода остались две школы и два детских сада. Вопрос с подвозом воды и горячего питания был решен. В устранении аварии была задействована бригада МАУ «Служба ЖКХ» из 9 человек и трех единиц техники, - пишут в районной группе «Тунка-инфо. 24/7».

Фото:loon.site