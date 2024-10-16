Боец из Бурятии погиб на СВО спустя год после награды за храбрость

Рядовой пулеметчик из Бурятии Алексей Дмитриев погиб на СВО спустя год после награждения за храбрость. Посмертно он был награжден Орденом Мужества. Прощание с погибшим состоится 18 октября в Онохое.

- Алексей Дмитриев родился 4 апреля 1986 года в Улан-Удэ. Окончил 8 классов Онохойской школы №2, а затем учился в профессиональном лицее №21 на газоэлектросварщика. В сентябре 2022 года был мобилизован Заиграевским комиссариатом в п. Онохой. 8 июля 2023 года рядовой-пулеметчик был награжден медалью «За храбрость» II степени. 7 сентября 2024 года погиб исполняя воинский долг и посмертно награжден Орденом Мужества, - сообщают в ТГ-канале «Вперед. Заиграево».

У Алексея остались родители, брат и сестра.

Фото: ТГ-канал «Вперед. Заиграево»