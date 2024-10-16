Происшествия 16.10.2024 в 17:47

Житель Улан-Удэ получил 5 лет «строгача» за истязание малолетнего сына

Жуткая история вскрылась, когда мать детей покончила с собой
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ получил 5 лет «строгача» за истязание малолетнего сына
В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении горожанина, обвиняемого в истязании собственного сына.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима», - сообщили сегодня в Следственном комитете Бурятии.

Напомним, о жуткая история вскрылась в начале апреля 2024 года, когда сожительница мужчины – мать троих детей - покончила с собой. В ходе проверки происшествия правоохранители узнали о фактах истязания ребенка со стороны отца. Как выяснилось, мужчина оставался дома с детьми, пока женщина работала.

«С начала февраля 2023 года мужчина, выходя за рамки допустимых методов воспитания, в качестве наказания за незначительные провинности систематически наносил 12-летнему сыну побои, а также унижал его, оскорбляя и заставляя выполнять всю работу по дому», - сообщали ранее в Следственном комитете.  

Как отметили в следственном ведомстве, сейчас дети проживают с бабушкой, которая стала их опекуном.

Фото: «Номер один»
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