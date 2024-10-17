Происшествия 17.10.2024 в 09:07
В Бурятии за сутки произошло 20 взломов
Цель преступников – аккаунты жителей в соцсетях и на Госуслугах
Текст: Андрей Константинов
За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 33 преступления, совершенных с использованием IT-технологий. 20 из них - взломы портала госуслуг и аккаунтов граждан в соцсетях и мессенджерах.
Как сообщили в МВД Бурятии, жертвами мошеннических действий стали люди в возрасте от 18 до 65 лет и старше. Две трети из них - женщины. В общей сложности они потеряли более 858 тысяч рублей.
На обманные уловки попались жители Улан-Удэ, Бичурского, Джидинского, Закаменского, Иволгинского, Кабанского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Северо-Байкальского и Селенгинского районов.
Так, 45-летняя жительница Улан-Удэ лишилась 21 тысячи рублей, которые, как она полагала, перевела тёте. Сообщение с просьбой займа пришло от последней в мессенджере. Позднее выяснилось, что аккаунт родственницы взломали, и от её имени писали интернет-преступники.
36-летний улан-удэнец, работающий водителем в торговой компании, перечислил аферистам около 8 тысяч рублей за, якобы, денежный приз в розыгрыше, на который он наткнулся в одном из мессенджеров.
58-летняя жительница Иволгинского района доверилась лже-сотруднице Пенсионного фонда. Та сообщила о необходимости явиться в учреждение для уточнения стажа работы. Злоумышленнице она передала коды из смс, что позволило аферистке взломать её личный кабинет на портале Госуслуг.
Полиция Бурятии призывает граждан быть настороже, беречь свои личные данные и не поддаваться обману.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в МВД Бурятии, жертвами мошеннических действий стали люди в возрасте от 18 до 65 лет и старше. Две трети из них - женщины. В общей сложности они потеряли более 858 тысяч рублей.
На обманные уловки попались жители Улан-Удэ, Бичурского, Джидинского, Закаменского, Иволгинского, Кабанского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Северо-Байкальского и Селенгинского районов.
Так, 45-летняя жительница Улан-Удэ лишилась 21 тысячи рублей, которые, как она полагала, перевела тёте. Сообщение с просьбой займа пришло от последней в мессенджере. Позднее выяснилось, что аккаунт родственницы взломали, и от её имени писали интернет-преступники.
36-летний улан-удэнец, работающий водителем в торговой компании, перечислил аферистам около 8 тысяч рублей за, якобы, денежный приз в розыгрыше, на который он наткнулся в одном из мессенджеров.
58-летняя жительница Иволгинского района доверилась лже-сотруднице Пенсионного фонда. Та сообщила о необходимости явиться в учреждение для уточнения стажа работы. Злоумышленнице она передала коды из смс, что позволило аферистке взломать её личный кабинет на портале Госуслуг.
Полиция Бурятии призывает граждан быть настороже, беречь свои личные данные и не поддаваться обману.
Фото: «Номер один»
Тегимошенничество