В Бурятии за сутки произошло 20 взломов

За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 33 преступления, совершенных с использованием IT-технологий. 20 из них - взломы портала госуслуг и аккаунтов граждан в соцсетях и мессенджерах.Как сообщили в МВД Бурятии, жертвами мошеннических действий стали люди в возрасте от 18 до 65 лет и старше. Две трети из них - женщины. В общей сложности они потеряли более 858 тысяч рублей.На обманные уловки попались жители Улан-Удэ, Бичурского, Джидинского, Закаменского, Иволгинского, Кабанского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Северо-Байкальского и Селенгинского районов.Так, 45-летняя жительница Улан-Удэ лишилась 21 тысячи рублей, которые, как она полагала, перевела тёте. Сообщение с просьбой займа пришло от последней в мессенджере. Позднее выяснилось, что аккаунт родственницы взломали, и от её имени писали интернет-преступники.36-летний улан-удэнец, работающий водителем в торговой компании, перечислил аферистам около 8 тысяч рублей за, якобы, денежный приз в розыгрыше, на который он наткнулся в одном из мессенджеров.58-летняя жительница Иволгинского района доверилась лже-сотруднице Пенсионного фонда. Та сообщила о необходимости явиться в учреждение для уточнения стажа работы. Злоумышленнице она передала коды из смс, что позволило аферистке взломать её личный кабинет на портале Госуслуг.Полиция Бурятии призывает граждан быть настороже, беречь свои личные данные и не поддаваться обману.Фото: «Номер один»