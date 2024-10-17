Житель Бурятии убил брата

Кяхтинский районный суд рассмотрел уголовно дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве.Как сообщили в пресс-службе суда, обвиняемый, находясь возле своего дома, поссорился с родным братом. В ходе ссоры брат начал вести себя агрессивно и дважды ударил родственника кулаком в лицо. Обвиняемый не стерпел такой обиды, забежал в дом, схватил кухонный нож, и, вернувшись во двор, ударил им в грудь брата. Клинок задел сердце мужчины, и он умер на месте.На суде подсудимый вину признал частично. С учетом смягчающих обстоятельств и противоправного поведения потерпевшего его приговорили к 9,5 годам колонии строго режима. Приговор в законную силу еще не вступил.Фото: «Номер один»