Происшествия 17.10.2024 в 09:30

Житель Бурятии убил брата

Единственный удар ножом задел сердце мужчины
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии убил брата
Кяхтинский районный суд рассмотрел уголовно дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили в пресс-службе суда, обвиняемый, находясь возле своего дома, поссорился с родным братом. В ходе ссоры брат начал вести себя агрессивно и дважды ударил родственника кулаком в лицо. Обвиняемый не стерпел такой обиды, забежал в дом, схватил кухонный нож, и, вернувшись во двор, ударил им в грудь брата. Клинок задел сердце мужчины, и он умер на месте.

На суде подсудимый вину признал частично. С учетом смягчающих обстоятельств и противоправного поведения потерпевшего его приговорили к 9,5 годам колонии строго режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Фото: «Номер один»

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