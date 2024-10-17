Брошенный окурок обошелся жителю Бурятии в миллион рублей

Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Прибайкальского района. Он обвинялся по ч. 1 ст. 261 УК РФ (повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем).Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в июне 2023 года мужчина, находясь на территории Аршанского лесничества в пригороде Улан-Удэ, бросил тлеющую сигарету в траву. Она загорелась, а сильный ветер быстро перенес огонь на лес. Площадь, пройденная пожаром, составила 8,3 га, причиненный ущерб составил свыше 1,1 млн рублей.Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Он приговорен к 1 году исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Также суд удовлетворил иск прокурора и взыскал в пользу администрации Улан-Удэ причиненный осужденным ущерб в 1,1 млн рублей. Для его возмещения на автомобиль мужчины «Ниссан Эксперт» наложен арест.Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: freepik.com