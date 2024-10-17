Происшествия 17.10.2024 в 10:59

В Бурятии вахтовик лишился 300 тысяч после «подключения» к сотовой вышке

Сам того не ведая, мужчина дал аферистам доступ к своему телефону
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вахтовик лишился 300 тысяч после «подключения» к сотовой вышке
16 октября в полицию Северо-Байкальского района Бурятии обратился 54-летний житель Хакасии. Мужчина, работающий вахтовым методом на стройке, стал жертвой мошенников.

Как рассказали в МВД Бурятии, днем ранее вахтовику позвонили в мессенджере. Входящий звонок был обозначен как «контактный центр». Девушка на том конце провода представилась оператором сотовой связи и объяснила, что компания устанавливает новые вышки для улучшения качества обслуживания. Чтобы к ним подключиться, заявила она, необходимо скачать приложение «госключ».

«По указанию аферистки потерпевший установил себе приложение и на полчаса оставил телефон, чтобы та смогла «произвести подключение». Однако в последующем воспользоваться гаджетом мужчина не смог: мобильное устройство на нажатия клавиш не реагировало. А затем на телефон стали приходить смс-уведомления о списании денег со счетов. Причинённый ущерб составил 310 тысяч рублей», - сообщили в МВД.

Как отметили в полиции, под видом программы, обеспечивающей подключение к новым телефонным вышкам, мошенники вынудили вахтовика скачать сервис удаленного доступа, что позволило им на расстоянии управлять его телефоном.

При этом мужчина был наслышан о дистанционных мошенничествах из СМИ, но о таком способе обмана не знал.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

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ЗУРХАЙ
с 16 по 22 октября

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