Происшествия 17.10.2024 в 13:27

В Бурятии подросток спрятал украденный мотоцикл в доме умершего деда

На похищенном байке парень катался по ночам
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии подросток спрятал украденный мотоцикл в доме умершего деда
В Бурятии сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу мотоцикла, совершенную в конце августа этого года в Закаменске. По подозрению в совершении преступления задержан 17-летний местный студент техникума, уже состоящий на учете в ПДН.

Как рассказали в МВД Бурятии, ночью молодой человек пробрался во двор женщины, проживающей с ним на одной улице, и похитил байк, стоявший на летней кухне. Ущерб от кражи составил 125 тысяч рублей.

Похищенную технику парень спрятал в ограде дома покойного деда, а ночами периодически катался на ней.

«Похищенный мотоцикл изъят и возвращен владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД.

Фото: «Номер один»

Теги
кража

Все новости

В Бурятии перекрыли одну полосу движения на Пыхте
17.10.2024 в 14:27
В Еравнинском районе открыли школу искусств
17.10.2024 в 14:26
17-летний житель Бурятии обокрал районную пилораму на 100 тысяч рублей
17.10.2024 в 13:59
Организации Бурятии могут выиграть до 1 миллиона рублей
17.10.2024 в 13:50
В Бурятии пожар уничтожил гараж и мотоцикл
17.10.2024 в 13:41
В Бурятии подросток спрятал украденный мотоцикл в доме умершего деда
17.10.2024 в 13:27
Педагога по вокалу из Улан-Удэ пригласили в шоу Андрея Малахова
17.10.2024 в 13:22
Про выжившего в море жителя Бурятии могут снять кино
17.10.2024 в 12:27
В Баунтовском районе прошла конференция для депутатов
17.10.2024 в 12:22
Самолеты в аэропорту Бурятии прошли процедуру деайсинга
17.10.2024 в 12:04
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 октября

Читайте также
В Бурятии пожар уничтожил гараж и мотоцикл
Возгорание произошло из-за короткого замыкания
17.10.2024 в 13:41
В Бурятии вахтовик лишился 300 тысяч после «подключения» к сотовой вышке
Сам того не ведая, мужчина дал аферистам доступ к своему телефону
17.10.2024 в 10:59
Брошенный окурок обошелся жителю Бурятии в миллион рублей
Он стали причиной лесного пожара на площади более 8 га
17.10.2024 в 09:53
Житель Бурятии убил брата
Единственный удар ножом задел сердце мужчины
17.10.2024 в 09:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru