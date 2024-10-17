В Бурятии подросток спрятал украденный мотоцикл в доме умершего деда

В Бурятии сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу мотоцикла, совершенную в конце августа этого года в Закаменске. По подозрению в совершении преступления задержан 17-летний местный студент техникума, уже состоящий на учете в ПДН.Как рассказали в МВД Бурятии, ночью молодой человек пробрался во двор женщины, проживающей с ним на одной улице, и похитил байк, стоявший на летней кухне. Ущерб от кражи составил 125 тысяч рублей.Похищенную технику парень спрятал в ограде дома покойного деда, а ночами периодически катался на ней.«Похищенный мотоцикл изъят и возвращен владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД.Фото: «Номер один»