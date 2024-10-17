В Бурятии пожар уничтожил гараж и мотоцикл

Вечером 16 октября в селе Могойто Курумканского района загорелся гараж. Огонь грозился перейти на другие надворные постройки, в том числе у соседей.«Пожарные 18-го Курумканского отряда ГПС РБ не допустили распространения огня и за 37 минут ликвидировали возгорание на общей площади 48 кв.м. В результате пожара огнём изнутри поврежден гараж, сгорел мотоцикл «Минск», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС