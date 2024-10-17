Происшествия 17.10.2024 в 14:35
«Для нас этот школьник — герой»
В Новосибирской области подросток погиб на заводе, спасая коллегу
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирской области 16-летний парень погиб, спасая коллегу на заводе. ЧП произошло в микрорайоне Ложок города Искитима утром 16 октября. Второму погибшему был 21 год.
- Парни были разнорабочими на заводе. Утром они пришли на смену. Когда происходит пересменка, то конвейерная лента останавливается. 21-летний парень сел на нее рядом с барабаном, который тянет эту ленту, - рассказали КП-Новосибирск люди, знакомые с ситуацией.
Перед тем как конвейер запускается, звучит предупреждающий сигнал о начале его работы.
- Когда сигнал подали, парень с ленты не слез. Ему кричали, чтобы он слез, а он будто не слышал. То ли в наушниках был, то ли в телефоне сидел — неясно. Лента поехала, и его начало затягивать. Подросток кинулся его спасать, но его также затянуло, - рассказали очевидцы.
Спасти парней не удалось. Известно, что погибший подросток из Черепановского района.
- Администрация школы, педагоги, обучающиеся и их родители выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Мы глубоко сочувствуем трагической кончине вашего сына и нашего ученика. Он — герой, который отдал свою жизнь, чтобы спасти другого человека. Ваш сын заслуживает нашего уважения и вечной памяти! – написано в посте группы, в которой учился 16-летний парень.
К делу уже подключился следственный комитет. Он выясняет все обстоятельства трагедии.
Фото: Олег Золото, КП-Новосибирск
- Парни были разнорабочими на заводе. Утром они пришли на смену. Когда происходит пересменка, то конвейерная лента останавливается. 21-летний парень сел на нее рядом с барабаном, который тянет эту ленту, - рассказали КП-Новосибирск люди, знакомые с ситуацией.
Перед тем как конвейер запускается, звучит предупреждающий сигнал о начале его работы.
- Когда сигнал подали, парень с ленты не слез. Ему кричали, чтобы он слез, а он будто не слышал. То ли в наушниках был, то ли в телефоне сидел — неясно. Лента поехала, и его начало затягивать. Подросток кинулся его спасать, но его также затянуло, - рассказали очевидцы.
Спасти парней не удалось. Известно, что погибший подросток из Черепановского района.
- Администрация школы, педагоги, обучающиеся и их родители выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Мы глубоко сочувствуем трагической кончине вашего сына и нашего ученика. Он — герой, который отдал свою жизнь, чтобы спасти другого человека. Ваш сын заслуживает нашего уважения и вечной памяти! – написано в посте группы, в которой учился 16-летний парень.
К делу уже подключился следственный комитет. Он выясняет все обстоятельства трагедии.
Фото: Олег Золото, КП-Новосибирск
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