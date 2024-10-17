Происшествия 17.10.2024 в 15:33

В Улан-Удэ из-за неисправности самолета задержан рейс в Москву

Пассажиры смогут вылететь лишь вечером
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ из-за неисправности самолета задержан рейс в Москву
Бурятская транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки рейса Улан-Удэ – Москва авиакомпании «СмартАвиа». Самолет должен был вылететь в 9:30 утра, но не сделал этого из-за технической неисправности. Пассажиры весь день ожидают запасной борт, их вылет запланирован лишь в девятом часу вечера.

«Прокуратурой осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами - обеспечение горячим питанием, размещение в гостинице. В аэропорту Улан-Удэ организован прием граждан», - сообщили в надзорном ведомстве.

В случае нарушения прав пассажиров в период ожидания рейса они могут обратиться к дежурному прокурору Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: 8-914-011-68-91.

Фото: «Номер один»
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