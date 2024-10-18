Происшествия 18.10.2024 в 09:11

В Бурятии ищут пропавшего рыбака

Пенсионер рыбачил в дельте Селенги
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ищут пропавшего рыбака
В Бурятии спасатели ищут 73-летнего жителя Кабанского района. Известно, что утром 17 октября пожилой мужчина отправился рыбачить на лодке из поселка Инкино в дельту реки Селенга. Домой пенсионер не вернулся.

Как сообщили в МЧС Бурятии, в поисках мужчины задействованы спасатели Посольского ПСП БПСО.

Фото: «Номер один»
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