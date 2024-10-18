В Бурятии ищут пропавшего рыбака

В Бурятии спасатели ищут 73-летнего жителя Кабанского района. Известно, что утром 17 октября пожилой мужчина отправился рыбачить на лодке из поселка Инкино в дельту реки Селенга. Домой пенсионер не вернулся.Как сообщили в МЧС Бурятии, в поисках мужчины задействованы спасатели Посольского ПСП БПСО.Фото: «Номер один»