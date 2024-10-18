В Бурятии из-за оборвавшегося провода возник лесной пожар

За прошедшие сутки в Бурятии возник один лесной пожар в Прибайкальском районе. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, его причиной стал обрыв линий электропередач.«Очаг был ликвидирован в течение двух часов на площади 0,4 га. На тушении работали 9 человек из числа лесной и привлеченных граждан. Было задействовано 3 единицы лесопожарной техники. По состоянию на утро 18 октября действующих пожаров в республике нет», - сообщили в РАЛХе.Подробности в «Номер один»