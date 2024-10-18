Происшествия 18.10.2024 в 09:20
В Бурятии из-за оборвавшегося провода возник лесной пожар
Возгорание удалось потушить за два часа
Текст: Андрей Константинов
За прошедшие сутки в Бурятии возник один лесной пожар в Прибайкальском районе. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, его причиной стал обрыв линий электропередач.
«Очаг был ликвидирован в течение двух часов на площади 0,4 га. На тушении работали 9 человек из числа лесной и привлеченных граждан. Было задействовано 3 единицы лесопожарной техники. По состоянию на утро 18 октября действующих пожаров в республике нет», - сообщили в РАЛХе.
Подробности в «Номер один»
«Очаг был ликвидирован в течение двух часов на площади 0,4 га. На тушении работали 9 человек из числа лесной и привлеченных граждан. Было задействовано 3 единицы лесопожарной техники. По состоянию на утро 18 октября действующих пожаров в республике нет», - сообщили в РАЛХе.
Подробности в «Номер один»
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