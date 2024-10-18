В Бурятии задержали пособников оборотня из ГИБДД

В Бурятии правоохранители задержали двух мужчин, которых следователи считают посредниками в передаче взяток для высокопоставленного сотрудника ГИБДД. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения, сообщили в Следственном комитете.«По данным следствия, с декабря 2020 года по март 2021 года обвиняемые по просьбам своих знакомых стали посредниками в передаче взяток одному из сотрудников районного подразделения регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД. За деньги взяткодатели рассчитывали получить водительские права без фактической сдачи квалификационных экзаменов. Преступления выявлены при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Бурятия», - рассказали в следственном ведомстве.Что касается главного фигуранта дела – начальника регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД ОМВД России по Кабанскому району – то сейчас он продолжает оставаться под стражей. Расследование уголовного дела в отношении него продолжается.Фото: «Номер один»