Происшествия 18.10.2024 в 10:20
В Улан-Удэ пропавший подросток найден мертвым
16-летний парень ушел из дома вчера вечером
Текст: Андрей Константинов
16-летний подросток из Улан-Удэ, которого вчера объявили в розыск, найден мертвым. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Обстоятельства его гибели не приводятся.
Подросток ушел из дома на улице Пристанской вечером 17 октября. В его поисках участвовали полиция и волонтеры. Сообщалось, что мальчик нуждался в медицинской помощи.
Фото: МВД Бурятии
Подросток ушел из дома на улице Пристанской вечером 17 октября. В его поисках участвовали полиция и волонтеры. Сообщалось, что мальчик нуждался в медицинской помощи.
Фото: МВД Бурятии
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