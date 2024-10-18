В Улан-Удэ пропавший подросток найден мертвым

16-летний подросток из Улан-Удэ, которого вчера объявили в розыск, найден мертвым. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Обстоятельства его гибели не приводятся.Подросток ушел из дома на улице Пристанской вечером 17 октября. В его поисках участвовали полиция и волонтеры. Сообщалось, что мальчик нуждался в медицинской помощи.Фото: МВД Бурятии