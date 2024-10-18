Воздыхатель в Бурятии пытался убить свою возлюбленную на рабочем месте

Житель Гусиноозерска обвиняется в покушении на убийство. Из ревности он решил отправить на тот свет свою даму сердца и нанес ей множество колото-резаных ранений прямо на рабочем месте.

В данное время обвиняемого заключили под стражу. Об этом ходатайствовал следователь следственного отдела по Селенгинскому району СУ СК России по республике.

- По версии следствия в сентябре 2024 года в утреннее время на рабочем месте на почве ревности потерпевшей он нанес множественные колото-резанные ранения в область расположения жизненно-важных органов. Органами следствия ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на умышленное причинение смерти другому человеку, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, - рассказали в Гусиноозерском суде республики.

Фото: loon.site