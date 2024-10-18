В Улан-Удэ водитель сбил опору и скрылся

В Улан-Удэ неизвестный сбил опору на Спиртзаводской трассе и скрылся. Опора сильно пострадала и восстановлению не подлежит.

- Сейчас на месте работают специалисты. Просим откликнуться очевидцев по номеру круглосуточной диспетчерской 43-25-44, - сообщили в МБУ «Горсвет».

Напомним, что на прошлой неделе, 10 октября, от водителей пострадали четыре опоры, расположенные вдоль дорог. Первое ДТП произошло утром на Верхней Березовке. В нем сильно пострадал водитель иномарки, на скорости он врезался в бетонный столб. Второе происшествие случилось на проспекте Октября. Там не вписалась в поворот огромная фура, в следствие чего пострадал столб с двумя фонарями. И третье ДТП зафиксировали 10 октября дорожные камеры на улице Борсоева.

- Водитель, повредивший опору уличного освещения, несёт «двойную» ответственность: за несоблюдение правил дорожного движения, а также возмещение расходов на восстановление опоры, - подчеркнули в «Горсвет».

Фото: МБУ «Горсвет»