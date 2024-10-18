Мошенники в Бурятии продолжают создавать фейковые аккаунты. В этот раз они создали страницу и.о. председателя комитета городского хозяйства Сергея Харакшинова.

Мошенники действуют по уже известной, стандартной схеме. Создают фейковую страницу и пишут от лица руководителя.

- В телеграме создали мой фейковый аккаунт и обращаются от моего имени. Прошу не реагировать, а связываться со мной напрямую, – обратился к коллегам, друзьям, знакомым и.о. председателя комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Харакшинов.





Жителей Бурятии просят проявлять бдительность и соблюдать цифровую гигиену.

- Не принимайте на веру присланные в мессенджеры сообщения, будь то родительские чаты или группы по интересам в социальных сетях. Даже знакомый человек может отправить вам непроверенные сведения. Всегда проверяйте полученную информацию и не переходите по ссылке, что её действительно прислал ваш знакомый, и пока не удостоверитесь в ее безопасности, - предупредили в мэрии.

Фото: Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ