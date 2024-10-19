Происшествия 19.10.2024 в 11:07

Микроавтобус в Бурятии въехал в дом пенсионеров

От удара печь разрушилась, а дом съехал с фундамента
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Текст: Елена Кокорина
Микроавтобус в Бурятии въехал в дом пенсионеров

Сегодня ночью пьяный водитель микроавтобуса въехал в жилой дом по улице Пионерская 2 в посёлке Заиграево. Супруги-пенсионеры, проживающие в доме, проснулись от сильного шума, сообщили в местном телеграм-канале.

- Время было пять минут первого, мы с супругом проснулись от звука страшного удара. Открываем глаза, включаем свет, а в избе ничего не видно из-за пыли от осыпавшейся штукатурки, - рассказала корреспонденту районной газеты «Вперëд» хозяйка пострадавшего дома Татьяна Булах.

По словам женщины, водитель был сильно пьян, и сначала въехал в электроопору, а потом и в их дом. В итоге печь в доме разрушилась и теперь её нужно полностью перебирать. Сам дом съехал с фундамента на 20 см.

Другие подробности на этот час пока не известны. В местном ГИБДД ситуацию еще не комментировали.

Фото: ТГ-канал «Вперед. Заиграево»

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