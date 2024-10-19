Пропавшего рыбака в Бурятии нашли мертвым

Сегодня утром, 19 октября, в вайбер-группе Кабанского района Бурятии сообщили о завершении поисков пропавшего рыбака. Пожилой мужчина был найден мертвым.

Напомним, что поиски 73-летнего жителя Кабанского района шли пару дней. Утром 17 октября он отправился рыбачить на лодке из поселка Инкино в дельту реки Селенга и домой не вернулся.



В поисках мужчины были задействованы спасатели Посольского ПСП БПСО, сообщалось в МЧС Бурятии.

Фото: Елена Кокорина