Происшествия 19.10.2024 в 12:21

Пропавшего рыбака в Бурятии нашли мертвым

О печальном известии сообщили в группе района
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Текст: Елена Кокорина
Пропавшего рыбака в Бурятии нашли мертвым

Сегодня утром, 19 октября, в вайбер-группе Кабанского района Бурятии сообщили о завершении поисков пропавшего рыбака. Пожилой мужчина был найден мертвым.

Напомним, что поиски 73-летнего жителя Кабанского района шли пару дней. Утром 17 октября он отправился рыбачить на лодке из поселка Инкино в дельту реки Селенга и домой не вернулся.

В поисках мужчины были задействованы спасатели Посольского ПСП БПСО, сообщалось в МЧС Бурятии.

Фото: Елена Кокорина

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