В Бурятии здания горят из-за поджогов, проводки и неисправных печей

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения республики потушили 15 пожаров.В Тарбагатайском районе было ликвидировано возгорание надворных построек и гаража общей площадью 88 квадратных метров, предположительно, из-за поджога.Также произошло три случая возгорания бань: в двух случаях предварительной причиной стали нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, а в одном — вероятнее всего, короткое замыкание.К счастью, обошлось без пострадавших.Основные причины печных пожаров – это недостаточная разделка дымовых труб; малые расстояния между стенами печи и деревянными конструкциями; отсутствие предтопочного листа; использование легковоспламеняющихся жидкостей для розжига; сушка одежды рядом с печью.И это неполный список нарушений...МЧС России напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности.Фото: МЧС Бурятии