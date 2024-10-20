Происшествия 20.10.2024 в 14:01
В Бурятии здания горят из-за поджогов, проводки и неисправных печей
За минувшие сутки в республике потушили 15 пожаров
Текст: Станислав Сергеев
За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения республики потушили 15 пожаров.
В Тарбагатайском районе было ликвидировано возгорание надворных построек и гаража общей площадью 88 квадратных метров, предположительно, из-за поджога.
Также произошло три случая возгорания бань: в двух случаях предварительной причиной стали нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, а в одном — вероятнее всего, короткое замыкание.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Основные причины печных пожаров – это недостаточная разделка дымовых труб; малые расстояния между стенами печи и деревянными конструкциями; отсутствие предтопочного листа; использование легковоспламеняющихся жидкостей для розжига; сушка одежды рядом с печью.
И это неполный список нарушений...
МЧС России напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности.
Фото: МЧС Бурятии
В Тарбагатайском районе было ликвидировано возгорание надворных построек и гаража общей площадью 88 квадратных метров, предположительно, из-за поджога.
Также произошло три случая возгорания бань: в двух случаях предварительной причиной стали нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, а в одном — вероятнее всего, короткое замыкание.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Основные причины печных пожаров – это недостаточная разделка дымовых труб; малые расстояния между стенами печи и деревянными конструкциями; отсутствие предтопочного листа; использование легковоспламеняющихся жидкостей для розжига; сушка одежды рядом с печью.
И это неполный список нарушений...
МЧС России напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности.
Фото: МЧС Бурятии
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