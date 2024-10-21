Происшествия 21.10.2024 в 09:05
Ночное землетрясение произошло в Бурятии
Магнитуда подземных толчков составила 4,3 балла
Текст: Андрей Константинов
Землетрясение произошло сегодня в 4:30 ночи по местному времени в Северо-байкальском районе Бурятии. Его эпицентр находился в 70 км юго-восточнее села Кумора
в горной таёжной местности. Магнитуда составила 4,3 балла.
Как сообщил вайбер-чат «Северобайкалье-инфо.24/7», в населенных пунктах района подземные толчки не ощущались.
Фото: seis-bykl.ru
в горной таёжной местности. Магнитуда составила 4,3 балла.
Как сообщил вайбер-чат «Северобайкалье-инфо.24/7», в населенных пунктах района подземные толчки не ощущались.
Фото: seis-bykl.ru
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