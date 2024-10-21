Ночное землетрясение произошло в Бурятии

Землетрясение произошло сегодня в 4:30 ночи по местному времени в Северо-байкальском районе Бурятии. Его эпицентр находился в 70 км юго-восточнее села Куморав горной таёжной местности. Магнитуда составила 4,3 балла.Как сообщил вайбер-чат «Северобайкалье-инфо.24/7», в населенных пунктах района подземные толчки не ощущались.Фото: seis-bykl.ru