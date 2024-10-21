Происшествия 21.10.2024 в 09:05

Ночное землетрясение произошло в Бурятии

Магнитуда подземных толчков составила 4,3 балла
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Текст: Андрей Константинов
Ночное землетрясение произошло в Бурятии
Землетрясение произошло сегодня в 4:30 ночи по местному времени в Северо-байкальском районе Бурятии. Его эпицентр находился в 70 км юго-восточнее села Кумора
в горной таёжной местности. Магнитуда составила 4,3 балла.

Как сообщил вайбер-чат «Северобайкалье-инфо.24/7», в населенных пунктах района подземные толчки не ощущались.

Фото: seis-bykl.ru
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