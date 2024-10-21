Застройка центра Улан-Удэ оставила горожан без воды

Авария, из-за которой несколько домов центра Улан-Удэ остались без холодной и горячей воды окончательно устранена. Работы завершены аварийной бригадой МУП «Водоканал» сегодня ночью, 21 октября.

Виновником аварии выступили подрядчики компании «Пик Байкала», которая занимается масштабной застройкой центральной части Улан-Удэ. При проведении земляных работ 20 октября, они повредили водопровод по улице Смолина, 67-69, этим самым оставив жителей трех домов без воды.

Восстановлением водопровода занимался МУП «Водоканал».

- Сотрудники ведомства произвели пайку электросварных муфт. Был организован подвоз воды. Сегодня ночью, в 01:30 работы по устранению утечки на трубе Д-225 мм были завершены. Подача холодного водоснабжения жителям по ул. Смолина, 67-79 восстановлена, - сообщили в МУП «Водоканал».

Фото: loon.site