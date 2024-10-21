Происшествия 21.10.2024 в 09:42

Улан-Удэ вновь попал в поле зрения Бастрыкина

11 семей 4 месяца живут без электричества в столице Бурятии
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Текст: Андрей Константинов
Улан-Удэ вновь попал в поле зрения Бастрыкина
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за отсутствия света у нескольких семей в Улан-Удэ.

«Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Бурятии Евгению Лагацкому возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - говориться в сообщении.

Речь идет о ситуации с одиннадцатью домами в переулке Подкаменском, о которой недавно рассказали представители Общероссийского народного фронта. По словам представителей ОНФ, еще в июне в переулке упали два столба ЛЭП, которых до сих пор не починили. Все эти месяцы оставшиеся без света люди буквально выживают. Чайник кипятят на печке, а продукты опускают в колодец с холодной водой.

Обращения жителей в «Россети» ни к чему не привели. Там сообщили, что эти столбы им не принадлежат. В администрации Октябрьского района, куда люди также обратились, посоветовали лишь восстановить столбы своими силами.

Между тем, в переулке живут в основном пожилые люди или многодетные семьи - всего около 40 человек.

Фото: Следственный комитет Росиии
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