В Бурятии в сгоревшем доме обнаружили труп мужчины

«На момент приезда пожарных жилой дом был охвачен огнём изнутри. 5 пожарных и 2 единицы техники потушили возгорание в течение двух с половиной часов на общей площади 42 кв.м. В ходе тушения в кухне был обнаружен 71-летний мужчина без признаков жизни», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.







Сегодня ранним утром в экстренные службы поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Ониноборск Хоринского района Бурятии. К месту вызова направились пожарные подразделения 11-го Хоринского отряда ГПС РБ.Причина возгорания сейчас выясняется, на месте работает дознаватель МЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС