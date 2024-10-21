Происшествия 21.10.2024 в 09:54
В Бурятии в сгоревшем доме обнаружили труп мужчины
Причины пожара сейчас выясняются
Текст: Андрей Константинов
Сегодня ранним утром в экстренные службы поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Ониноборск Хоринского района Бурятии. К месту вызова направились пожарные подразделения 11-го Хоринского отряда ГПС РБ.
Причина возгорания сейчас выясняется, на месте работает дознаватель МЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«На момент приезда пожарных жилой дом был охвачен огнём изнутри. 5 пожарных и 2 единицы техники потушили возгорание в течение двух с половиной часов на общей площади 42 кв.м. В ходе тушения в кухне был обнаружен 71-летний мужчина без признаков жизни», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причина возгорания сейчас выясняется, на месте работает дознаватель МЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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