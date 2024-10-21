В Улан-Удэ заводчанин лишился 700 тысяч рублей

19 октября в полицию Улан-Удэ поступило заявление о мошенничестве от 52-летнего мужчины - ведущего специалиста на производственном предприятии.Как рассказали в МВД Бурятии, днем ранее горожанину позвонил, якобы, сотрудник Социального фонда России. Собеседник сообщил, что мужчине необходимо пересчитать трудовой стаж. Чтобы поставить его в электронную очередь на прием, необходимо продиктовать код из смс. Заводчанин так и сделал.После в мессенджере с ним связался уже лже-представитель Центробанка, от которого мужчина узнал «о взломе своего личного кабинета на портале госуслуг». Будто некто с помощью полученных на сервисе персональных данных собирается похитить деньги с его счетов. Аферист рекомендовал обезопасить сбережения и опередить злоумышленников, перечислив средства на «безопасную ячейку».Горожанин так и поступил. В отделение банка он снял 100 тысяч рублей, солгав консультанту, что деньги нужны ему для строительства дома. В другом банке обналичил уже 590 тысяч рублей. А затем, установив на телефон по указке интернет-преступника приложение для бесконтактной оплаты, перевел все деньги на озвученные реквизиты.После перевода мужчина решил узнать у псевдо-сотрудника Центробанка, пришли ли средства, но его абонентский номер оказался недоступен. Только тогда заводчанин осознал, что всё это время общался с мошенником.Как отметили в МВД, на предприятии, где трудился мужчина, полицейские неоднократно проводили профилактические беседы, однако потерпевший участия в них не принимал. Однако о видах и способах мошенничества он знал из СМИ.Фото: «Номер один»