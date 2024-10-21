Происшествия 21.10.2024 в 10:58

В Бурятии покатушки школьников на иномарке закончились перевернутой машиной

Травмированных подростков доставили в больницу
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии покатушки школьников на иномарке закончились перевернутой машиной

В минувшую субботу, 19 октября, в Джидинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали 15-летний водитель и его 13-летний пассажир. Обоих подростков доставили в больницу.

Авария произошлf на 137 км дороги «Гусиноозерск- Петропавловка-Закаменск».

- Днем 15-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2» без прав не справился с управлением. Он совершил съезд с дороги, опрокинул машину и наехал на дерево, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель и его 13-летний пассажир с травмами доставлены в медицинское учреждение.

Фото: loon.site

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