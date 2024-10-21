Происшествия 21.10.2024 в 11:14
В Бурятии в ДТП пострадала 17-летняя девушка
Водитель, лишенный прав, наехал на камень и перевернулся
Текст: Елена Кокорина
Еще одно ДТП с перевернутой машиной произошло в районе Бурятии в минувшее воскресенье, 20 октября. 17-летняя девушка, севшая в машину к водителю, лишенному прав, попала в аварию и оказалась в больнице.
ДТП случилось в Тарбагатайском районе.
- Вчера в 3 часа ночи 20-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» лишенный прав следовал по ул. Октябрьская поселка Николаевский. Предварительно молодой человек не справился с управлением, совершил наезд на камень и опрокинул автомобиль, - рассказали в ГИБДД республики.
В результате ДТП водитель и его 17-летняя пассажирка с травмами были доставлены в медицинское учреждение.
Фото: loon.site
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