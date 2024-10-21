В Бурятии в ДТП пострадала 17-летняя девушка

Еще одно ДТП с перевернутой машиной произошло в районе Бурятии в минувшее воскресенье, 20 октября. 17-летняя девушка, севшая в машину к водителю, лишенному прав, попала в аварию и оказалась в больнице.

ДТП случилось в Тарбагатайском районе.

- Вчера в 3 часа ночи 20-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» лишенный прав следовал по ул. Октябрьская поселка Николаевский. Предварительно молодой человек не справился с управлением, совершил наезд на камень и опрокинул автомобиль, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП водитель и его 17-летняя пассажирка с травмами были доставлены в медицинское учреждение.

Фото: loon.site