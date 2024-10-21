За выходные по дорогам Бурятии колесили 56 пьяных водителей

19-20 октября, на территории Бурятии инспекторы ДПС задержали 56 водителей, оказавшихся за рулем далеко в нетрезвом состоянии. В полиции республики отметили, что 6 из них попадаются инспекторам ДПС уже не в первый раз.

- Помимо этого инспекторами ДПС было выявлено 562 нарушения правил дорожного движения. За два выходных дня произошло 53 аварии с механическими повреждениями ТС. Есть ДТП с пострадавшими, - рассказали в ГИБДД республики.

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