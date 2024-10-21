Пьяный житель Бурятии угнал авто у пьяного односельчанина

Житель села Ильинка Прибайкальского района обратился в полицию с заявлением об угоне. Его автомашина, стоящая во дворе частного дома, исчезла.Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Они выяснили, что накануне угона хозяин жилища употреблял спиртное со своими родственницами и односельчанином. Однако в связи с недомоганием он был вынужден направиться в больницу. Разошлись и другие участники застолья. Одна - ушла к себе домой, вторая - легла спать, а приятель решил покинуть дом на автомобиле владельца.Пьяный мужчина без разрешения взял ключи со стола, сел за руль иномарки и выехал за ограду. Однако по дороге перепутал поворот в сторону дома и съехал в кювет, повредив машину. Бросив ее, мужчина скрылся.«На следующий день после поступления заявления машина была обнаружена, а 38-летний подозреваемый задержан. Свою причастность к произошедшему он не отрицал. Известно, что ранее мужчина был неоднократно судим, он нигде не работает», - рассказали в МВД Бурятии.По факту угона возбуждено уголовное дело, ведется дознание.Фото: «Номер один»