Происшествия 21.10.2024 в 16:23
В Бурятии все фигуранты дела о нападении на полицейских получили сроки
Нелегальные добытчики нефрита забросали правоохранителей камнями
Текст: Андрей Константинов
Тункинский районный суд вынес приговор по громкому уголовному делу, возбужденному летом 2023 года после столкновения группы добытчиков нефрита с полицией. По итогам расследования на скамье подсудимых оказались шесть жителей Окинского района. Всем им предъявили обвинение по ч.2 ст.318 УК РФ – «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти».
Напомним, речь идет о громком инциденте, произошедшем в конце июля в Окинском районе. Тогда в райотдел полиции обратились представители службы безопасности компании, добывающей нефрит. Они рассказали, что группа граждан незаконно добывает нефрит на территории их месторождения. Для проверки сообщения в Окинский район выехали сотрудники УЭБиПК МВД Бурятии совместно с бойцами отряда спецназа регионального МВД.
В отношении 24 задержанных составили административные протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Им назначили наказание в виде ареста сроком от 5 до 10 суток. Шесть наиболее активных участников сопротивления стали фигурантами уголовного дела.
Как сообщили сегодня в пресс-службе Тункинского райсуда, по итогам рассмотрения дела все фигуранты признаны виновными и приговорены к реальным срокам заключения. Подсудимые получили от 2,5 до 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Фото: скриншот видео
Напомним, речь идет о громком инциденте, произошедшем в конце июля в Окинском районе. Тогда в райотдел полиции обратились представители службы безопасности компании, добывающей нефрит. Они рассказали, что группа граждан незаконно добывает нефрит на территории их месторождения. Для проверки сообщения в Окинский район выехали сотрудники УЭБиПК МВД Бурятии совместно с бойцами отряда спецназа регионального МВД.
На территории Оспинского месторождения нефрита правоохранители столкнулись с группой граждан из 30 человек. Их попытались задержать. По версии МВД Бурятии, далее события развивались следующим образом:
«При задержании нарушители оказали активное сопротивление, бросали камни и произвели несколько выстрелов в сотрудников правоохранительных органов. Полицейские, несмотря на агрессивное поведение со стороны злоумышленников, сохраняли хладнокровие и неоднократно призывали граждан прекратить противоправные действия и урегулировать конфликт мирным путем. При отражении нападения правоохранители применили табельное оружие. Один из нападавших был госпитализирован с огнестрельным ранением бедра, еще один злоумышленник обратился за медицинской помощью с травмой головы, полученной от попадания камней, которые кидали в полицейских его товарищи», - рассказывали тогда подробности схватки в МВД Бурятии.
По итогам рейда правоохранители задержали 30 мужчин в возрасте от 17 до 42 лет, незаконно находящихся на территории месторождения. Все они оказались жителями сел и улусов Окинского района. С места происшествия изъяли 8 квадроциклов и более 80 килограммов незаконно добытого нефрита.
В отношении 24 задержанных составили административные протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Им назначили наказание в виде ареста сроком от 5 до 10 суток. Шесть наиболее активных участников сопротивления стали фигурантами уголовного дела.
Как сообщили сегодня в пресс-службе Тункинского райсуда, по итогам рассмотрения дела все фигуранты признаны виновными и приговорены к реальным срокам заключения. Подсудимые получили от 2,5 до 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
«В связи с высокой степенью общественной опасности совершенного преступления, для восстановления социальной справедливости, исправления осужденных, предупреждения совершения ими новых преступлений суд пришел к выводу, что каждому из подсудимых необходимо назначить наказание в виде лишения свободы на определенный срок, а более мягкий вид наказания не обеспечит достижение целей наказания. Суд обсуждал вопрос о возможности применения условного осуждения, но оснований к этому не установил, поскольку пришел к выводу о том, что исправление подсудимых не может быть достигнуто без реального отбывания наказания», - так мотивировал назначенное наказание Тункинский райсуд.
Приговор суда еще не вступил в законную силу.
Фото: скриншот видео