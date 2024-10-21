В Бурятии все фигуранты дела о нападении на полицейских получили сроки

На территории Оспинского месторождения нефрита правоохранители столкнулись с группой граждан из 30 человек. Их попытались задержать. По версии МВД Бурятии, далее события развивались следующим образом:





«При задержании нарушители оказали активное сопротивление, бросали камни и произвели несколько выстрелов в сотрудников правоохранительных органов. Полицейские, несмотря на агрессивное поведение со стороны злоумышленников, сохраняли хладнокровие и неоднократно призывали граждан прекратить противоправные действия и урегулировать конфликт мирным путем. При отражении нападения правоохранители применили табельное оружие. Один из нападавших был госпитализирован с огнестрельным ранением бедра, еще один злоумышленник обратился за медицинской помощью с травмой головы, полученной от попадания камней, которые кидали в полицейских его товарищи», - рассказывали тогда подробности схватки в МВД Бурятии.





По итогам рейда правоохранители задержали 30 мужчин в возрасте от 17 до 42 лет, незаконно находящихся на территории месторождения. Все они оказались жителями сел и улусов Окинского района. С места происшествия изъяли 8 квадроциклов и более 80 килограммов незаконно добытого нефрита.





«В связи с высокой степенью общественной опасности совершенного преступления, для восстановления социальной справедливости, исправления осужденных, предупреждения совершения ими новых преступлений суд пришел к выводу, что каждому из подсудимых необходимо назначить наказание в виде лишения свободы на определенный срок, а более мягкий вид наказания не обеспечит достижение целей наказания. Суд обсуждал вопрос о возможности применения условного осуждения, но оснований к этому не установил, поскольку пришел к выводу о том, что исправление подсудимых не может быть достигнуто без реального отбывания наказания», - так мотивировал назначенное наказание Тункинский райсуд.





Приговор суда еще не вступил в законную силу.

