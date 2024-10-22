Происшествия 22.10.2024 в 09:28

В Бурятии пожилой мужчина потерялся в собственной квартире

Он стучал по полу и звал на помощь соседей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пожилой мужчина потерялся в собственной квартире
Ночью 22 октября в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступил звонок от жильцов многоквартирного дома. Они сообщили, что их пожилой одинокий сосед стучит по полу и просит помощи.

«На место происшествия оперативно выехали спасатели. В присутствии полицейских с помощью специнструмента они вскрыли входную дверь. В квартире на полу находился 85-летний мужчина. Вероятно, он потерялся в пространстве. Медики оказали ему необходимую помощь», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Спасатели призывают быть внимательными к одиноко проживающим родственникам, соседям и знакомым, особенно пожилым или имеющим ограниченные возможности людям. За помощью можно обратиться по номеру единой службы спасения «112».

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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ЗУРХАЙ
с 16 по 22 октября

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