В Бурятии пожилой мужчина потерялся в собственной квартире

Ночью 22 октября в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступил звонок от жильцов многоквартирного дома. Они сообщили, что их пожилой одинокий сосед стучит по полу и просит помощи.«На место происшествия оперативно выехали спасатели. В присутствии полицейских с помощью специнструмента они вскрыли входную дверь. В квартире на полу находился 85-летний мужчина. Вероятно, он потерялся в пространстве. Медики оказали ему необходимую помощь», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Спасатели призывают быть внимательными к одиноко проживающим родственникам, соседям и знакомым, особенно пожилым или имеющим ограниченные возможности людям. За помощью можно обратиться по номеру единой службы спасения «112».Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС