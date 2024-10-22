В Улан-Удэ фура повалила светофор





Обновлено: по состоянию на 10 утра движение на перекрестке восстановлено.



ДТП произошло сегодня утром на перекрестке в районе проходной ЛВРЗ. Там фура, ехавшая в сторону площади Славы, наехала на светофорный столб.Как сообщили в Комитете по транспорту мэрии, большегруз занял правую полосу. Движение на этом участке сейчас затруднено.Фото: Комитет по транспорту мэрии