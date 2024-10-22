Происшествия 22.10.2024 в 09:41
В Улан-Удэ фура повалила светофор
Движение на перекрестке в районе проходной ЛВРЗ затруднено
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло сегодня утром на перекрестке в районе проходной ЛВРЗ. Там фура, ехавшая в сторону площади Славы, наехала на светофорный столб.
Как сообщили в Комитете по транспорту мэрии, большегруз занял правую полосу. Движение на этом участке сейчас затруднено.
Фото: Комитет по транспорту мэрии
Как сообщили в Комитете по транспорту мэрии, большегруз занял правую полосу. Движение на этом участке сейчас затруднено.
Отметим, ДТП с фурами в Улан-Удэ последнее время перестали быть редкостью. Так, 8 октября на улице Куйбышева в районе остановки Бурдрам большегруз не вписался в поворот и зацепил ограждение. А 10 октября водитель фуры повалил осветительный столб на проспекте 50-летия Октября.
Обновлено: по состоянию на 10 утра движение на перекрестке восстановлено.
Фото: Комитет по транспорту мэрии
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