Извергу из Бурятии ужесточили режим наказания в колонии

В Бурятии заключенному, отбывающему семилетний срок в колонии строгого режима, ужесточили режим наказания. Ходатайствовал об этом прокурор, учитывая то, что мужчина умышленно поджог свою супругу с помощью растворителя, и, к тому же, судим неоднократно.

Судом 30-летний житель Закаменска был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица с особой жестокостью. Ему было назначено 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

- Установлено, что во время распития спиртных напитков ревнивец вылил на голову гражданской супруги из ковша кипяток и растворитель, после чего поджег. Потерпевшая тогда получила ожоговые раны 45% поверхности тела. Гособвинитель не согласился с решением суда относительно вида исправительного учреждения, поскольку ранее мужчина уже дважды отбывал лишение свободы за совершение тяжких преступлений, - рассказали в прокуратуре республики.

Верховный суд согласился с его доводами и изменил приговор, направив осужденного в исправительную колонию особого режима.

Прокуратура Закаменского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении.

Фото: loon.site